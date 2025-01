TMW: “Sampdoria, salta l’arrivo di Barba”

E’ saltato in casa blucerchiata l’arrivo di Federico Barba. Secondo quanto raccolto dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il Sion sarebbe ormai a un passo dall’acquisto del difensore di proprietà del Como. La Sampdoria aveva individuato nel profilo del difensore il calciatore adatto per rinforzare il reparto difensivo, ma adesso il suo arrivo sembra impossibile. In questa stagione Barba ha accumulato finora 8 presenze con 521 minuti giocati agli ordini di mister Cesc Fabregas.

