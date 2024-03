TMW: “Salernitana, Inzaghi si è dimesso. Le ultime”

A Salerno non ci sarà il ritorno in panchina di Filippo Inzaghi. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, non ha accettato la richiesta del tecnico che chiedeva un altro anno di contratto e un uomo di raccordo che avrebbe coordinato il rapporto tra l’allenatore e la società. Inzaghi ha deciso dunque di dimettersi: sulla sua scelta ha influito anche la conferma di Walter Sabatini.

Negli scorsi giorni l’ex allenatore della Reggina è stato anche accostato al Palermo in vista della prossima stagione per cui, se le voci dovessero essere confermate, l’ipotesi potrebbe riprendere corpo.

Cronache di Spogliatoio: “Il Palermo ha sondato Inzaghi per l’estate”