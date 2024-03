Cronache di Spogliatoio: “Il Palermo ha sondato Inzaghi per l’estate”

Come riportato da “Cronache di Spogliatoio” la Salernitana vorrebbe Inzaghi per il dopo Liverani. L’ex Reggina ha posto le proprie condizioni prima di accettare. Intanto lo avrebbe sondato anche il Palermo.

Ecco quanto si legge:

“Nuovo cambio in casa Salernitana. Dopo soltanto 5 giornate, il presidente Iervolino è pronto a esonerare Liverani: al suo posto richiamato Pippo Inzaghi.

Il tecnico piacentino, però, sarebbe disposto a tornare soltanto alle sue condizioni: un contratto che lo leghi al club anche per la prossima stagione, nonostante una retrocessione sempre più vicina; l’arrivo di un direttore sportivo che gli consenta di strutturare un progetto condiviso in Serie B (su tutti Taibi, con cui aveva lavorato con successo alla Reggina) e gli lasci carta bianca nella scelta dei collaboratori.

Nel caso in cui queste condizioni non venissero accolte positivamente, Inzaghi resterà senza una panchina fino a fine stagione. Alcuni club, come il Palermo, lo hanno già sondato per l’estate. E la Salernitana, a quel punto, promuoverebbe Colantuono – al momento responsabile del settore giovanile – al ruolo di allenatore”.