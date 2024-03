TMW: “Salernitana, Inzaghi pronto a tornare: Iervolino promette grande squadra in caso di B”

Ore cale in casa Salernitana. Fabio Liverani sembra ormai pronto a lasciare la panchina dei granata per fare spazio al ritorno di Filippo Inzaghi.

Il tecnico, esonerato proprio da Iervolino in questa stagione, tornerebbe solo a determinate condizioni. Secondo TME, infatti, il patron della Salernitana ha fatto una sorta di promessa all’allenatore, assicurandogli che anche in caso di Serie B la Salernitana ripartirà da lui e metterà a disposizione dell’allenatore una squadra che possa lottare per la promozione in Serie A già a partire dalla prossima stagione. Scontata invece la permanenza di Inzaghi e la rivoluzione estiva in caso di salvezza.

In bilico è anche il ds Sabatini, ex direttore rosanero. Il ruolo del dirigente resta seriamente in bilico e sono ore decisive anche su questo fronte.