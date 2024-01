Il Palermo potrebbe puntare su Davide Bettella per rinforzare la difesa in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per il centrale del Monza la Reggiana e i rosanero hanno fatto un sondaggio per chiedere informazioni. Lo scorso anno il calciatore ha vestito proprio la maglia dei rosanero, totalizzando 19 presenze in Serie B e in questo caso si tratterebbe di un ritorno in Sicilia

