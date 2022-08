Stando a quanto riportato da “TMW” dopo Segre il Palermo potrebbe pescare ancora in casa Torino per rinforzare la propria rosa.

I rosanero sarebbero interessati a Simone Edera, classe ’95 in uscita dal club granata. Un interessamento che fa il paio con quello per Filippo Falco, classe ’92 in forza alla Stella Rossa. Il Palermo dunque proverà a chiudere nelle prossime ore una delle due operazioni con un occhio sempre attento anche al centrocampo.

Dopo gli arrivi di Stulac e Segre infatti il club siciliano è sempre al lavoro per Dario Saric dell’Ascoli, specialmente dopo il no del Brescia per Bisoli, per il quale si sta provando a chiudere.