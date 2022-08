Come si legge su “TMW” il Brescia fa muro per il suo capitano Dimitri Bisoli, finito nel mirino del Palermo. Rimbalzato al momento il pressing rosanero. Bisoli non è sul mercato, salvo offerte da capogiro. Anzi i contatti delle ultime ore hanno portato nella direzione opposta. Il Brescia intende rinnovare il contratto al suo capitano: se ne riparlerà probabilmente nei prossimi giorni terminata la sessione di mercato.