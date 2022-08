Stando a quanto riportato da “Sportitalia” il Palermo insiste per Dario Saric: per il bosniaco pronta un’offerta da 1,5 milioni all’Ascoli.

I bianconeri avrebbero voluto piazzarlo in Serie A ma la proposta rosanero è molto alta. Intanto il Palermo è vicino anche a Edera del Torino.