TMW: “Cremonese, sondaggio del PAOK Salonicco per Vazquez. Il Mudo dice no”

Sirene greche per Franco Vazquez. Stando a quanto raccolto da Alessio Alaimo su di TuttoMercatoWeb.com, il PAOK Salonicco ha effettuato un sondaggio per l’ex giocatore del Palermo, il quale non sembra essere affascinato dall’idea. L’italo-argentino ha infatti respinto i primi tentativi dei campioni di Grecia e al momento resta ancora un giocatore della Cremonese. Non è dunque da escludere che Vazquez possa restare un altro anno in cadetteria.

