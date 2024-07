Ex rosa, quasi fatta per Corrado al Brescia: i dettagli

Il Brescia continua a pianificare le proprie mosse di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, le Rondinelle sono vicine a Niccolò Corrado. Per l’ex terzino mancino del Palermo, infatti, il club lombardo è disposto a versare nelle casse della Ternana quasi 500 mila euro, mentre il giocatore firmerà un contratto triennale da 150 mila euro a stagione, più opzione per un quarto anno.

