TMW: “Cremonese, ci siamo per l’arrivo di De Luca dalla Sampdoria: affare in chiusura”

La Cremonese è prossima a chiudere un importante colpo di mercato per rinforzare l’attacco a disposizione di mister Giovanni Stroppa in vista della prossima stagione. Come si legge su “TMW” il nome in questione è quello di Manuel De Luca, classe ’98, in uscita dalla Sampdoria, dove è appena arrivato Massimo Coda a occupare il ruolo di centravanti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’affare è ormai ai dettagli finali, con De Luca pronto a legarsi ai colori grigiorossi con un contratto quadriennale.

De Luca si appresta dunque a lasciare il club ligure dopo solo un anno, durante il quale ha segnato 10 reti in 33 presenze, contribuendo significativamente alla conquista dei play-off di Serie B. La stagione era iniziata in salita per la Sampdoria a causa della retrocessione e del rischio di fallimento, evitato solo grazie all’arrivo del duo Radrizzani-Manfredi alla guida del club.

In un curioso intreccio del destino, De Luca andrà a sostituire nella rosa di Stroppa proprio Massimo Coda, che ha cambiato sponda a Genova, passando dal Genoa alla Sampdoria.