Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, le strade tra il Cosenza e Viali si sono separate.

Il tecnico è corteggiato dall’Empoli, alla ricerca di un allenatore con in dirigenza l’altro ex Cosenza Gemmi. Da non escludere, però, anche l’ipotesi Reggiana e, quindi, permanenza in B.