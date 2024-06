Come riportato da La Nazione, lo Spezia è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione sportiva. li occhi degli aquilotti sono caduti sul promettente estremo difensore ex Sampdoria Filip Stankovic.

Il classe 2002 è di proprietà dell’Inter, e il Ds aquilotto Stefano Melissano, che nelle scorse ore ha già avuto contatti con i nerazzurri, potrebbe farsi nuovamente vivo per capire i margini di un’eventuale trattativa.