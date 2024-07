TMW: “Cagliari, contatti avviati per il rinnovo di Viola. Il giocatore è un’idea di Palermo e Pisa”

Nicolas Viola e il Cagliari, prove di futuro ancora insieme. Il centrocampista – scrive Alessio Alaimo su TuttoMercatoweb.com – è un’idea di Palermo e Pisa, ma il club sardo ha riallacciato i contatti per rinnovare di due anni il contratto del giocatore. Tra la parti filtra ottimismo e i dialoghi, in queste ore, sono sempre frequenti. Inoltre i rossoblu, nella giornata di oggi, venerdì 5 luglio, hanno annunciato l’arrivo in panchina di Davide Nicola.

