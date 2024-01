TMW: “Belotti arrivato a Firenze. Niente visite mediche con i viola per lui”

L’ex rosanero Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’attaccante ha da poco fatto il suo ingresso al Viola Park. Il trasferimento del centravanti dalla Roma a Firenze avverrà con la formula del prestito secco e oneroso, con quasi un milione di euro (qualcosa meno) che entrerà nelle casse del club capitolino.

Come scrive “TMW” non sosterrà nuovi controlli medici con i viola: a far fede ci sono quelli già svolti ad inizio stagione, e i vari check dei mesi scorsi, con la Roma.