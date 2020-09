Negli scorsi giorni è arriva per il Papu Gomez e per l’Atalanta, un offerta irrinunciabile dall’Al Nassr: 15 milioni al club bergamasco e un biennale con opzione per il terzo anno a 7 milioni netti a stagione per il Papu.

Come riporta TMW, il calciatore argentino sembra orientato sempre più a rifiutare l’offerta e a sposare ancora una volta il progetto Atalanta, decidendo di rimanere a Bergamo. La risposta definitiva è attesa nelle prossime ore. Sul tavolo, per lui adesso c’è un possibile rinnovo fino al 2024.