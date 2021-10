L’edizione odierna de “Il Giornale” si sofferma su Tim Vision che nella guerra della fibra ha deciso di puntare tutto sul calcio con l’offerta Tim Vision Gold.

L’operazione, si legge, è una prova della volontà della compagnia telefonica di affermarsi come punti di riferimento nel Paese per il mercato della fibra.

Per raggiungere tale obiettivo, la società di Gubitosi ha giocato la carta del calcio, per il quale versa oltre 340 milioni questa stagione. Con TimVision Gold, infatti, si possono avere per un anno a 29,99 euro al mese (al posto di 44,99 euro) tutto il calcio di Serie A con Dazn ma anche i film e le serie Tv di Netflix, Infinity, Disney, oltre che la Champions League di Infinity Tv.