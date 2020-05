Mentre il calcio italiano si prepara a ripartire, Tiki Taka viene cancellato dal palinsesto Mediaset. La notizia è arrivata a sorpresa e ha fatto subito il giro dei quotidiani italiani. Il programma condotto da Pierluigi Pardo non terrà più compagnia agli appassionati durante la settimana. I vertici di Mediaset hanno fatto sapere che per quanto riguarda il programma stanno valutando una nuova formula editoriale. Continuerà invece Pressing Serie A che tornerà in onda dal 21 giugno. Ecco il comunicato di Mediaset: “Riparte il Campionato e torna dal 21 giugno su Italia 1 “Pressing Serie A”. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del Campionato con highIights, gol, immagini e commenti in studio. Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it. Per “Tiki Taka” invece è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset”.