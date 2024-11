Tifoso disabile della Cremonese aggredito a Mantova: la solidarietà di Balata e della Lega B

Il presidente della Lega B Mauro Balata, a nome di tutta la Lega e delle associate, ha espresso in mattinata la sua solidarietà dopo l’aggressione al tifoso grigiorosso disabile sabato a Mantova. Dopo aver contattato l’associazione Amo Marcotti Osvaldo, che accompagnava il tifoso nella trasferta, al ragazzo – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B – è stato inviato un pallone ufficiale del campionato con cui giocare nelle gare della squadra di calcio a cinque di cui fa parte, la Pepo team.

E’ stata anche l’occasione per fare il punto su ‘Amo’ che da anni collabora con la Us Cremonese attraverso diverse iniziative fra le quali “Si…AMO in diretta” che prosegue anche in questa stagione sportiva. Attivo dal 2022, il progetto permette a ragazze e ragazzi con deficit visivi o disturbi dell’attenzione di vivere appieno l’atmosfera delle gare casalinghe dei grigiorossi grazie a cronisti d’eccezione che, muniti di cuffie e microfono, raccontano minuto per minuto tutte le azioni di gioco. Un’attività importante e rinnovata che sottolinea l’impegno della società grigiorossa nelle iniziative legate al terzo settore e nella collaborazione con realtà che lavorano a favore delle persone con disabilità.

Nel corso della stagione, “Si…AMO in diretta” coinvolge circa trenta tra ragazzi, educatori e cronisti provenienti da varie associazioni o gruppi sportivi per vivere una giornata speciale e assistere alla partita dalla Tribuna Laterale dello Zini. Il progetto è uscito anche dai confini della città trovando l’interessamento del Mantova 1911 che ha nel suo allenatore dei portieri, Michele Arcari, il vicepresidente di AMO. Proprio la società virgiliana aveva invitato sabato i ragazzi di AMO per vivere la stessa esperienza anche al Martelli, invito che ora è stato rinnovato anche per la gara col Modena.