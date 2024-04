Tifoso della Roma malato terminale, il retroscena: “È una bufala, sta bene ed è sposato con una ricca ereditiera” (VIDEO)

Incredibile quando emergono storie complesse e emotive, solo per scoprire in seguito che potrebbero non essere vere. Questo caso dimostra quanto sia importante prendere con cautela le notizie che circolano online e verificare accuratamente le fonti prima di dar loro credito. È triste che qualcuno possa approfittare dell’empatia e della generosità delle persone per creare una storia falsa.

Stiamo parlando della storia di Edoardo, un tifoso della Roma che in un’intervista radio racconta che ha scelto di effettuare il suicidio assistito in Svizzera il prossimo 22 maggio, il giorno della finale di Europa League. La storia del tifoso malato terminale che chiede alla Roma di vincere il trofeo per lui ha fatto il giro del web. Perfino la società e il tecnico Daniele De Rossi hanno cercato di contattarlo. Ora però emerge fortissimo il dubbio che sia tutto falso.

Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, infatti, si tratta di una bufala. “Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date”, ha detto in diretta Edoardo. “Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino”.

La sua storia è rimbalzata su tutti social scatenando tanta commozione. Al punto che questa mattina, l’allenatore della squadra giallorossa fresco di riconferma, Daniele De Rossi, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match Roma-Milan per accedere alla semifinale di Europa League: ”Daremo tutto per quel tifoso e per tutti gli altri. La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia”. A quanto risulta all’Adnkronos, Edoardo ha una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, una donna erede di una ricca e famosissima famiglia.

Di seguito il video in questione: