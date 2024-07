Ti mandiamo in prestito, è la tua ultima occasione: Marotta e Ausilio ci provano per l’ultima volta | Ciao ciao Inter

Sarà l’ultima chance in prestito, poi il calciatore potrebbe lasciare l’Inter definitivamente. Il giocatore deve decidere

Ore di grande trepidazione in casa Inter, con il mercato entrato nel vivo. La dirigenza, riconfermata dopo l’arrivo della proprietà americana, si sta muovendo come sempre in anticipo per provare a presentarsi ai nastri di partenza ancora da protagonista. In questo senso Ausilio e Marotta sono già al lavoro da mesi sul mercato in entrata e in uscita, e proprio qualche esubero è destinato a non presentarsi alla Pinetina il primo giorno di ritiro.

Dai giocatori che Inzaghi utilizzerà di meno, i dirigenti del club vorrebbero monetizzare ma c’è anche la questione prestito sempre gradita ai nerazzurri.

Insieme alle cessioni ci sarà spazio anche per qualche comproprietà. In prestito, dopo gli addii di Sensi, di Cuadrado, si valuteranno una serie di calciatori per provare a fargli fare le ossa altrove, e richiamarli alla base il prossimo anno. Secondo quanto riferito da Sky, un giocatore starebbe già trattando con la sua probabile futura squadra.

Altra uscita per l’Inter

Blindata la porta con l’imminente arrivo di Martinez, e l’esperto Sommer, l’Inter potrà dare via libera anche a un’altra operazione. Si tratta di Radu, portiere Rumeno noto alle cronache soprattutto – dopo ottimi anni a Genova – per quello sciagurato retropassaggio di Bologna. Per molti il momento chiave dello Scudetto 2022, che consegnò di fatto il primato al Milan nella primavera di due anni fa.

Oltre quell’errore però, fatale per certi versi, il portiere non è mai riuscito a garantire solidità come era successo con la maglia del Genoa, ecco perché Marotta e Ausilio vorrebbero mandarlo ancora in prestito. Su di lui c’è una pretendente che sembra fare sul serio.

Radu può andare a Empoli

Secondo quanto riferito da SkySport, Radu sarebbe finito nel mirino dell’Empoli. Il portiere, reduce da un prestito in Premier League, non ha praticamente messo mai piede in campo registrando appena due presenze in campionato nel quale con il Bournemouth ha subito la bellezza di 7 reti.

Dopo Cremonese e Auxerre, esperienze nelle quali non ha mai trovato la titolarità, Radu potrebbe passare all’Empoli e provare a condurre una volta per tutte una stagione da protagonista. Secondo Gianluca Di Marzio il club toscano starebbe parlando adesso con il calciatore, per provare a convincerlo e vedere se l’investimento potrà essere quello giusto. L’Inter sarebbe disposta a cederlo in prestito, anche con diritto di riscatto.