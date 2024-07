Il Secolo: “Spezia, lo scambio Nikolaou-Soleri con il Palermo si farà lunedì”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sullo scambio Soleri-Nikolaou tra Spezia e Palermo.

L’ok definitivo è atteso per lunedì da Manchester. Dopo uno scambio di proposte che ritoccano solo la sostanza finanziaria dell’operazione a specchio tra Spezia e Palermo, la società bianca ha risposto a quella rosanero, fornendo una versione appena modificata. Nessun problema sul finale, ma ora il City Group invierà il suo nulla osta lunedì, giorno in cui saranno decise le visite mediche dei giocatori interessati al trasferimento incrociato, già organizzate dai rispettivi staff medici.

Nikolaou quindi al Palermo con una valutazione più alta di quella concordata inizialmente, vicina ai 2 milioni, con una plusvalenza di circa 700 mila euro nelle casse dello Spezia. Va detto che l’Olympiakos non ha nulla più a pretendere poiché aveva diritti, non esercitati, solo sul trasferimento del greco dall’Empoli allo Spezia.

Soleri passa definitivamente agli aquilotti per circa 1,5 milioni, con altrettanta plusvalenza per i siciliani; Aurelio va in prestito con diritto di riscatto a favore dello Spezia. Cambiano solo i numeri dettati dalle parti, ma ancora pienamente congrui con i valori di mercato dei giocatori.