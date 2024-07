Tuttosport: “Colpo Sassuolo. Palermo, per Mendes adesso è asta. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Catanzaro ha ufficializzato Fabio Caserta come nuovo allenatore, con un contratto biennale. Caserta porta con sé uno staff composto da Accursi, Bella, Parrotta, Viola, Talotta, Lucenti e Basso. Ora è tempo di (ri)costruire la squadra: per sostituire Fulignati, tra i pali, si fa concreta la pista che porta a Leandro Chichizola in uscita dal Parma, mentre Simone Pizzignacco e Mirko Pigliacelli sembrano meno probabili. Sul portiere della Feralpisalò, il presidente Giuseppe Pasini ha dichiarato: “Piace a tanti, ma nessuno si è fatto avanti concretamente. Se rimane, siamo più che contenti, non abbiamo bisogno di cederlo a tutti i costi”.

In difesa, Mangraviti del Brescia e Di Gennaro in uscita dalla Carrarese sono tra i preferiti. Per il centrocampo, gli obiettivi sono Talarico e Della Morte del Vicenza, mentre per l’attacco si segue Ianesi del Pontedera.

Il Sassuolo prepara un grande colpo con il centrocampista Juninho Bacuna del Birmingham (League One), mentre continua la trattativa con la Feralpisalò per l’esterno Mattia Felici, anche se il presidente Pasini ha detto che “un milione di euro non basta”. Il Brescia ha ufficializzato l’attaccante australiano Trent Buhagiar (ex Newcastle Jets) e il playmaker belga Matthias Verreth.

Il Pisa ha ufficializzato l’amichevole del 2 agosto contro l’Inter e sta accelerando per il play Nicolas Viola (svincolato dal Cagliari). Rimane vigile su Lapadula (Cagliari), anche se il suo ingaggio di oltre 1,5 milioni di euro è proibitivo per la Serie B. Per Pedro Mendes, c’è un’asta in corso: il Palermo lo vuole, soprattutto se Brunori dovesse partire, ma anche la Cremonese e il Catanzaro sono interessate. L’Ascoli, club di Mendes, vuole monetizzare con una base di partenza di 2 milioni di euro, anche se è possibile prenderlo per meno.

Il Cosenza inizia a muoversi, con il presidente Guarascio che vorrebbe riportare in rossoblù gli attaccanti Garritano (ancora un anno di contratto con il Frosinone) e Baez (svincolato). Vivarini del Frosinone è riuscito a ottenere la promessa di un prestito dal Napoli per l’attaccante Giuseppe Ambrosino, sul quale anche il Bari è interessato.

Il Sudtirol si aggiudica Luca Ceppitelli, difensore svincolato dalla Feralpisalò, e in prestito dalla Lazio l’attaccante Valerio Crespi (l’anno scorso al Cosenza). Ufficializzati Floriano Mussolini dalla Juve Stabia e Favasuli dal Bari, che ha chiesto all’Inter il portiere Filip Stankovic. La Carrarese è vicina al centrocampista Filippo Oliana (Sestri Levante) e all’attaccante Ryudan Palermo, figlio di Martin. Il Mantova è vicino alla firma con il difensore Stefano Cella (svincolato dopo la mancata iscrizione dell’Ancona) e al trequartista Mattia Aramu (Genoa).