Thomas Henry: «Nessuna rivalità con Brunori. Andiamo a cena insieme. Le Douaron? Top»

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta una lunga intervista a Thomas Henry.

Ecco qualche estratto:

Nel Palermo ci sono sei giocatori francesi, è un bene che ci sia una colonia così folta? «La cosa che conta di più è quanto siamo gruppo con gli altri. Poi è normale che chi come me conosce l’italiano debba aiutare chi ancora non lo parla».

Le Douaron lo conosceva? «In Francia è molto famoso, ha centrato la qualificazione in Champions League con il Brest che solitamente gioca per la salvezza. Il fatto che abbia scelto di venire a giocare a Palermo per noi è un valore aggiunto».

Come vive questa alternanza con Brunori tra trasferta e casa? I tifosi vorrebbero vedervi giocare insieme… «Credo che siamo compatibili perché abbiamo caratteristiche diverse. Matteo ha fatto tre stagioni di altissimo livello, sento dire in giro che siamo in guerra, invece abbiamo un ottimo rapporto, parliamo spesso e andiamo a cena insieme. Il Palermo ha bisogno di tutti e daremo tutto per questa maglia».