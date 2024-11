Thiago Motta lo incontra di nascosto: allora ci vediamo a gennaio? Giuntoli ha pronta l’offerta

Il tecnico bianconero è intervenuto in prima persona per portare a Torino a gennaio un grande rinforzo. Il ds prepara la proposta.

La Juve sta vivendo una stagione di transizione. Il nuovo progetto bianconero a cui capo c’è Thiago Motta non è ancora del tutto decollato. I volti nuovi presenti in rosa sono tantissimi, e allo stesso tempo le idee del tecnico italo-brasiliano sono totalmente nuove rispetto a quelle del passato.

Per questa ragione dunque i tifosi dovranno ancora pazientare un po’ prima di gioire per i successi della Vecchia Signora, che da qualche anno sta facendo fatica a tornare ai vertici. E’ ovvio che per aumentare la velocità di questo processo, qualche aiuto potrebbe arrivare dal mercato di gennaio. Dopo una campagna acquisti estiva con i fiocchi, la società torinese vuole regalare altre pedine importanti al proprio allenatore.

Una di queste però dovrebbe arrivare nel capoluogo piemontese proprio grazie a Thiago Motta, il quale avrebbe incontrato di nascosto il calciatore per convincerlo a farlo trasferire in bianconero già a gennaio. Nel frattempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta preparando l’offerta per far cedere il suo club.

Gran colpo di mercato targato Thiago Motta

Una delle priorità della Juventus per la sessione invernale di mercato è quella di prendere un centravanti che possa sostituire Vlahovic. Con Milik perennemente ai box, il serbo è l’unico calciatore della rosa in quel ruolo, e sta giocando tutte le partite. La società sta dunque valutando diversi profili importanti, ma tra questi ne spicca uno in particolare.

Stiamo parlando ovviamente di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che proprio qualche sera fa ha segnato alla Vecchia Signora nella sfida di Champions League. E stando a quanto riportato da calciomercato.com, proprio nella stessa serata Thiago Motta avrebbe avuto un colloquio con il bomber, spiegandogli il suo calcio.

La Juve ci prova per gennaio

Il contratto di David è in scadenza a giugno prossimo, e per questa ragione diversi club stanno provando ad accordarsi con il suo agente per un pre contratto. La Juventus però vorrebbe provare a chiudere per il suo arrivo già a gennaio, in modo da sbaragliare la concorrenza.

L’ostacolo è rappresentato dalle richieste del Lille, che vuole 20 milioni di euro, cifra enorme per un giocatore che dopo pochi mesi andrà via a zero. Giuntoli però vuole provare a trattare proprio facendo leva su questa situazione. Vedremo se il ds regalerà il canadese a Motta tra qualche settimana.