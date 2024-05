Terremoto giudiziario in Liguria: arrestato Spinelli, ex patron del Livorno

Come si legge sull’edizione online di Tuttosport in Liguria è appena scoppiato un vero e proprio terremoto giudiziario con un’inchiesta riguardante il porto di Genova che ha coinvolto anche Aldo Spinelli. Per il governatore della regione Giovanni Toti e il terminalista genovese, ex presidente del Genoa e del Livorno, sono infatti scattati gli arresti domiciliari dopo le accuse di corruzione.

Oltre a loro altre nove persone sono state sottoposte a diverse misure cautelari ed è stato effettuato un sequestro di 570mila euro nei confronti di alcuni imprenditori. Attualmente la Procura di Genova ha disposto nuove perquisizioni. In carcere invece l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren.

Secondo l’inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria, coordinata dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, l’imprenditore avrebbe dato soldi a Toti per ottenere in cambio favori come la concessione a Spinelli per le aree del terminal Rinfuse.