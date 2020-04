Momento difficile in casa Barcellona. Il club catalano è soggetto ad una rivoluzione nel proprio consiglio di amministrazione. Secondo quanto riportato da “La Vanguardia”, 6 dirigenti del club avrebbero rassegnato le proprie dimissioni: si tratta dei due vicepresidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas oltre a Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont e il segretario della giunta, Jordi Clasamiglia. Alla base dell’addio ci sarebbero i lavori al rilento per arrivare alla riduzione degli stipendi dei calciatori per l’emergenza Coronavirus, oltre che allo scandalo “Barçagate”.