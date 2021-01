Al termine del match vinto ieri per 3-1 sulla Paganese, l’attaccante della Ternana Anthony Partipilo (salito a quota 10 gol in campionato), è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue parole: «Non c’è tempo per guardare la classifica. Mercoledì dobbiamo andare a Palermo e ci aspetta un match difficile. Continuiamo a giocare gara dopo gara.





Sono tornato al gol e mi fa piacere, ma sono arrabbiato perché avrei potuto segnarne più di uno. Dobbiamo proseguire lungo questa striscia positiva: abbiamo creato molto ma siamo stati ingenui sul gol subito. Possiamo fare di più».