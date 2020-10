Alle ore 15 andrà in scena la sfida fra Ternana e Palermo, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C. Le ultime sfide hanno portato a due vittorie dei siciliani, nel 2012/13, 2-1, con doppietta di Belotti per i siciliani e l’ultima sfida nel 2017/18, terminata 2-3 con doppietta dell’ex La Gumina per il Palermo. Tra i precedenti, sono 12 le vittorie rossoverdi, 8 pareggi e 2 le vittorie dei rosanero.

Tutti i precedenti:

1929/30 Ternana-Palermo 2-0 Serie C girone D

1940/41 Ternana-Palermo 4-1 Coppa Italia

1946/47 Ternana-Palermo 3-1 Serie B

1947/48 Ternana-Palermo 1-0 Serie B

1970/71 Ternana-Palermo 0-0 Serie B

1971/72 Ternana-Palermo 1-0 Serie B

1972/73 Ternana-Palermo 0-0 Serie A

1973/74 Ternana-Palermo 2-2 Serie B

1975/76 Ternana-Palermo 2-1 Serie B

1976/77 Ternana-Palermo 2-0 Serie B

1977/78 Ternana-Palermo 2-1 Serie B

1978/79 Ternana-Palermo 2-2 Serie B

1979/80 Ternana-Palermo 2-1 Serie B

1984/85 Ternana-Palermo 1-1 Serie C girone B

1989/90 Ternana-Palermo 1-0 Serie C girone B

1990/91 Ternana-Palermo 1-1 Serie C girone B

1997/98 Ternana-Palermo 2-0 Serie C girone B

2001/02 Ternana-Palermo 2-0 Serie B

2002/03 Ternana-Palermo 0-0 Serie B

2003/04 Ternana-Palermo 1-1 Serie B

2013/14 Ternana-Palermo 1-2 Serie B

2017/18 Ternana-Palermo 2-3 Serie B