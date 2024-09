Ternana, Guida: “Cessione? Sono in essere trattative volte a garantire un futuro solido”

Nicola Guida vuole cedere il club. Dopo aver prelevato la società da Bandecchi, Guida è diventato a tutti gli effetti il patron dei neroverdi. Il suo insediamento non è, però, di certo stato positivo, con il club che nell’ultima stagione ha incassato una retrocessione dalla B alla Serie. Adesso il club è in vendita, ma lo stesso Guida con un comunicato ufficiale ha voluto smentire alcune indiscrezioni:

“In merito alle notizie apparse sugli organi di informazione secondo le quali la società starebbe per essere ceduta, attraverso fantomatici incontri presso studi notarili, smentisco categoricamente questa eventualità. Sono in essere trattative per la cessione volte a garantire un futuro solido alla Ternana Calcio”.

Ferrero torna nel calcio? L’ex patron della Samp punta la Ternana