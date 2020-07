A seguito dell’eliminazione dai playoff di Serie C, la Ternana ha annunciato che Fabio Gallo non sarà più l’allenatore del club rossoverde l’anno prossimo.

“La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo”.