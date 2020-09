Questa mattina, come riporta “Calcioternano.it”, presso Palazzo Bazzani, la Ternana calcio ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/21. Hanno partecipato alla conferenza il prefetto di Terni, dott. Emilio Dario Sensi, il questore, dott. Roberto Massucci. il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi e l’assessore allo sport di Terni Elena Proietti per le istituzioni. Per la società di Via della Bardesca erano presenti il vice presidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone, l’allenatore Cristiano Lucarelli mentre mentre lo sponsor tecnico Macron ha visto la presenza di Gianluca Serpetta.