Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com”. Ecco le sue parole:

«Sciopero? Secondo me fanno l’ennesimo disastro nel calcio italiano. Se la Lega, che ha presa posizione corretta, fa un passo indietro, mi spiace ma non va bene. Non vogliono giocare? Stiano a casa. Non c’è una squadra di calcio che stia guadagnando in questo momento. Questo mondo da anni ha perso i veri magnati del calcio, c’erano posizioni diverse nei territori e non ci sono più. Personalmente sono deluso e scandalizzato, non dai giocatori. La Federcalcio non deve fare mediazioni. Io sono stato tanto nel calcio e ho avuto rapporti importanti con l’AIC, abbiamo fatto tanto ragionando insieme. Io ho sempre difeso i giocatori, sempre stato dalla loro parte perché sono la parte importante del calcio. Ma il calcio è cambiato, non è più quello di ieri. Trapani? Non c’è controllo, c’è gente che puntualmente torna nel mondo del calcio, mi chiedo perché non vengono cacciati. Servono più controlli e non è l’unica società con una situazione poco chiara».