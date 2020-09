L’edizione odierna di “Tuttosport”, parla di Eran Zahavi, tornato in Europa dopo l’esperienza in Cina. L’ex rosanero, è un nuovo giocatore del PSV.

«In Cina mi sono divertito molto ma adesso voglio mostrare le mie capacità in Europa, ancora una volta» – ha detto l’israeliano -. Intanto però in Olanda subito polemiche tra l’Ajax e l’agente del calciatore: «Zahavi ci è stato proposto dai suoi agenti – ha dichiarato ten Hag-, l’abbiamo osservato ma alla fine non l’abbiamo preso». Dopo questa affermazione, il Psv è stato fatto passare come seconda scelta. Al calciatore, questi discorsi non sembrano essere per niente piaciuti.