Il difensore della Ternana, Matija Boben, ha parlato ai canali ufficiali dopo il successo sul Potenza.

«Sono contento perchè abbiamo dimostrato carattere, cosa sappiamo fare perchè il nostro obiettivo è arrivare in Serie A. Dobbiamo giocare ogni partita per vincere, se siamo al 100% tutti vinciamo. Abbiamo visto che se non siamo al 100%, se crediamo che possiamo fare meno possiamo perdere. Dobbiamo fare come abbiamo fatto oggi. I giocatori sono buoni, la mentalità è forte. E’ stato facile inserirmi. Abbiamo provato tante volte in allenamento, dobbiamo segnare con occasioni come quelle di oggi».