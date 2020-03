Termina finalmente il periodo di quarantena per i turisti bergamaschi, compagni di viaggio della donna risultata positiva al Coronavirus e ancora ricoverata all’ospedale Cervello. I turisti sono felici di tornare a casa e hanno apprezzato ciò che i siciliani hanno fatto per loro, dal momento che nei loro confronti sono stati recapitati libri, giornali e prodotti tipici. «Per un pochino vogliamo stare a casa nostra. Il presidente Musumeci ci ha inviato una lettera offrendoci un soggiorno di una settimana in Sicilia. Lo faremo ma tra un po’ di tempo. Adesso abbiamo solo bisogno di stare a casa nostra». Questo quanto riportato da “BlogSicilia.it”.