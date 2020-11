Intervenuto in conferenza stampa al termine della match perso contro il Foggia, Roberto Taurino, tecnico della Viterbese, si è espresso così:

«Sono molto deluso, abbiamo sbagliato cose da altro mondo, la questione tattica di moduli o quant’altro non c’entra davvero nulla.





Oggi giocavamo a specchio con il Foggia ma non abbiamo vinto un solo duello fisico, manca cattiveria agonistica e siamo troppo timidi. Avevo chiesto di non mancare sotto l’aspetto dell’atteggiamento e abbiamo peccato proprio in questo.

Oggi ho visto cose dell’altro mondo, siamo finiti in fuorigioco 30 volte, le due punte non fanno il lavoro che chiedo ancora e Rossi non può pensare di trascinare la squadra, deve stare più tranquillo, capisco cosa significa giocare nella squadra della propria città ma deve rimanere calmo e ascoltarmi, ci parlerò in settimana».