Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, si è espresso così in merito alla questione lagata alla partita contro il Torino:

«Potrei dire tante cose ma me le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuto allo stadio e aspettiamo i 45 minuti, poi dopo lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Avremmo voluto giocarla questa partita, conveniva anche a noi non giocarla, però pensiamo che il campionato vada rispettato. Queste cose erano state decise tempo fa e in queste situazioni gli interessi personali vadano messi da parte.





Non voglio creare nessuna polemica. Sappiamo come stanno le cose. Noi siamo qui e l’unica cosa che conta è che siamo qui e pensiamo a ciò che riguarda a noi. Non ci è stato proposto di giocare la partita domani.

Noi fino a ieri sera non abbiamo avuto nessuna informazione e pensavamo di giocare la partita. Come tale l’abbiamo preparata. Noi possiamo discutere su tante cose, l’unica cosa che conta è che noi abbiamo rispettato il protocollo, poi gli organi competente prenderanno le decisioni».