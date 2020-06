I tifosi del Taranto sono in protesta verso la società per aver cambiato il logo storico. Secondo quanto riporta “Notiziariodelcalcio.com”, il gruppo organizzato “Black Sheep” ha voluto esporre uno striscione fuori lo stadio con scritto: “Lo stemma che hai creato è come il tuo operato… Basta, ci hai disgustato”, recita lo striscione”. Di certo gli animi non sono dei più sereni.