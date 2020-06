«Ho fatto tamponi sugli asintomatici quando non si poteva perché mi sembrava chiaro che erano veicolo di contagi, se mi adattavo al gregge il Veneto sarebbe andato in rotta di collisione con il virus, come Lombardia e Piemonte». Queste le parole del virologo Andrea Crisanti rilasciate in un’intervista al “Corriere della Sera”.