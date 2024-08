Taibi: «Palermo e Cremonese sono forti. La Sampdoria ha fatto mercato importante»

Intervistato da Alessio Alaimo per TMW Massimo Taibi ha toccato vari temi.

Ecco le sue parole:

«Sarà come sempre una Serie A difficile. Vedo l’Inter favorita, me le altre si sono rinforzate».

Chi si è mosso bene sul mercato? «Mi piacciono molto Milan, Juve e Roma».

E il Napoli di Conte?

«Una squadra che l’anno scorso ha fatto male pur avendo un ottimo organico. Conte può toccare le corde giuste per fare sì che i calciatori tornino quelli di due anni fa».

L’affare più interessante?

«Morata al Milan. Un calciatore che serviva come il pane. Un grande acquisto».

E la B come la vede?

«La Sampdoria ha fatto un ottimo mercato, c’è il Sassuolo, il Frosinone è una squadra importante, la Cremonese e il Palermo sono forti, il Pisa ha preso un grande allenatore come Pippo Inzaghi».

Direttore e lei perché è ripartito dalla D? La sua nuova sfida si chiama Pistoiese.

»Sono stato fermo un anno perché ho voluto lottare con la mia gente di Reggio, poi la squadra non è stata ammessa e ho corso il rischio per la città. Lo rifarei altre mille volte. Però mi sono goduto la famiglia. La Pistoiese ha un progetto importante, mi piacerebbe lasciare il segno come ho fatto a Reggio. Partire dal basso per arrivare in alto. E ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho preso calciatori da Empoli, Atalanta, Arezzo e Palermo. Poi abbiamo gente di categoria. E ora ce la giochiamo».