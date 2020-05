«Tra oggi e il 2 giugno mi aspetto semplicemente che ci dicano cosa fare, noi vogliamo solo sapere questo, perché siamo pronti a tutto. La Serie B o la prendiamo sul campo o la prendiamo di ufficio, del resto abbiamo fatto un campionato strepitoso che ci lascia comunque dei meriti per l’eventuale promozione. A ogni modo, ripeto, siamo pronti a qualsiasi evenienza, basta sapere il da farsi. Ognuno può dire quello che vuole, anche in base alle situazioni personali. Noi guardiamo in casa nostra, e attendiamo i responsi degli organi predisposti a decidere». Queste le parole del direttore sportivo della Reggina, Giovanni Taibi, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla promozione in Serie B.