«Risponderemo per le rime all’Assocalciatori che ha offeso la nostra categoria. Io dirò a questi signori quali sono i bilanci della Serie C e ho la certezza assoluta di poter loro insegnare. Ci vuole uniformità di giudizio anche sui tagli degli stipendi, noi come Direttivo portiamo avanti linea comune, a cui tutte le società in assemblea si sono dette favorevoli. Monza e Reggina non hanno parlato in assemblea ma hanno poi seguito un’altra linea. Non possiamo farci nulla. La bellezza della C è che abbraccia tutta l’Italia ma non si può avere una linea comune ed è una debolezza. È un peccato che quelle due società non abbiano parlato in assemblea dando le loro motivazioni. Hanno preferito fare annunci pubblici, soprattutto quello della Reggina. Ha fatto come colui che dà 50 euro a chi ha bisogno e poi lo fa mettere sul giornale. Non ho mai visto una cosa così in vita mia. Questa specie di beneficenza è stata sbandierata sui media». Queste le parole di Filippo Tagliagambe, vicepresidente del Pontedera, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito all’emergenza Coronavirus e alla ripresa del campionato di Lega Pro.