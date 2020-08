La Svezia si prepara ad aumentare fino a 500 persone il numero massimo di individui a cui è concesso riunirsi in pubblico, in vista della ripresa dei concerti e delle competizioni sportive per il prossimo ottobre: lo ha annunciato Anders Tegnell, l’epidemiologo che sta coordinando il contrasto all’epidemia di coronavirus nel Paese scandinavo.

Questo numero è comunque sottoposto a delle condizioni: deve essere garantita la distanza di un metro tra una persona e l’altra e i posti a sedere dovranno essere numerati. Nel caso in cui le misure dovessero rivelarsi efficaci, questo tetto massimo potrebbe anche essere aumentato.