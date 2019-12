Nuovo arrivo in casa Corigliano, c’è Esposito. Ecco la nota del club:

“Prosegue mirata e cadenzata la campagna rafforzamento in casa Corigliano. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata anche la firma dell’esperto centrocampista Gennaro Esposito. Nato a Napoli, classe 1985, Esposito vanta un curriculum di tutto rispetto: un passato nelle giovanili e la prima squadra dei partenopei, quindi in serie A col Siena, e in B con Napoli, Cesena e Hellas Verona. In C ha vestito le maglie di Torres, Juve Stabia, Gallipoli, la stessa H. Verona, Perugia, Salernitana, Venezia mentre in D ha giocato col Potenza e in Eccellenza con Casarano e Pomigliano. Un arrivo di spessore quello di Esposito che va a puntellare la zona nevralgica del campo nonché l’intero organico. Il neo calciatore biancoazzurro si è detto contento della sua nuova avventura e si è già aggregato al gruppo sostenendo i primi allenamenti col resto dei compagni. Esposito va ad unirsi agli arrivi di Colombatti, De Marco, Maniscalchi, La Gamba, Leonardi e Cenci. Non si escludono altri arrivi alla riapertura del mercato dei professionisti”.