La famiglia Suning è in piena crisi dal punto di vista economico, i proprietari dell’Inter hanno messo in vendita la società nerazzurra e non solo.

Infatti secondo quanto riporta “Titan Sport”, in vendita ci sarebbe anche lo Jiangsu, squadra che milita nel campionato cinese. Diverse società avrebbero fatto sondaggi per l’acquisizione, ma per il momento nessuna operazione è stata portata a termine. La famiglia Suning potrebbe anche decidere di cedere alcune quote della società cinese, tutto ciò per la decisione di Zhang di tagliare le attività meno rilevanti.