Il Torino è alle prese con una difficile situazione da gestire, infatti nella squadra granata si è creato un vero e proprio focolaio di Coronavirus.

Il club ha diffuso una nota sul proprio sito ufficiale spiegando che è stato necessario sospendere gli allenamenti per vedere la portata del focolaio. Di seguito la nota: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.





Al momento la gara contro il Sassuolo prevista per venerdì sera non è a rischio rinvio.