Sudtirol, UFFICIALE: Heinz alla Casertana

Il Sudtirol saluta Heinz. Il calciatore si trasferisce alla Carrarese che va così a rinforzare l’organico. A renderlo noto è il club mediante la seguente nota:

“’FC Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Casertana Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Heinz, 21enne, difensore rientrato dall’esperienza a titolo temporaneo alla Fermana, in Serie C, a cui era approdato nello scorso mese di gennaio dopo la prima parte di stagione in forza al Taranto.

Jonas Heinz, nato il 21 marzo, 182 centimetri di altezza per 182 kg di peso forma, piede destro, terzino di destra, in grado di giocare anche come centrale difensivo, maturato in biancorosso, arrivando al debutto in Serie C nella stagione 2021-2022, nelle ultime stagioni ha maturato preziosa esperienza in C con le casacche di Torres, Taranto e Fermana, collezionando una trentina di presenze.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso ringraziamento a Jonas Heinz e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.