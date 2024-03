Sudtirol-Cremonese, Castagnetti: «In Serie B si può vincere o perdere con tutti»

Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese, ha commentato ai microfoni di “Cremona1”, la sconfitta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Quando la partita viene sbloccata cambia l’inerzia, loro hanno pensato a difendersi e ripartire. Abbiamo creato occasioni, abbiamo tenuto il pallino del gioco, poi conta chi fa gol, è andata così. Dobbiamo ripartire, una battuta d’arresto che dispiace, ma ci prepareremo bene durante la sosta. Perdere nel calcio può succedere, cerchiamo di dimenticare questa partita velocemente, pensiamo alla prossima, siamo terzi e ci giochiamo ancora tutto, non serve nessun dramma. E’ il momento decisivo per tutti. Noi abbiamo degli scontri diretti, otto partite in cui in Serie B si può vincere o perdere con tutti. Non dobbiamo guardare l’avversario, ma noi stessi, trovare la quadra. Oggi è stata una partita sfortunata, ma andiamo avanti con massima fiducia. Sarebbe stato meglio giocare subito, ma è uguale, chiaro che avremmo preferito andare alla sosta con un risultato diverso. La prossima con la Feralpi sarà difficilissima, ma avremo più tempo per recuperare altri giocatori per arrivarci con la rosa al completo»