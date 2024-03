Feralpisalò-Parma, Pecchia: «Una delle vittorie più importanti contro una squadra viva»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia è intervenuto nella conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Una delle vittorie più importanti, nel primo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel secondo tempo è stata una brutta partita e abbiamo sofferto. Anche se abbiamo creato tanto. Le partite sono sempre aperte, quando si ha la possibilità nelle ripartenze bisogna avere la capacità e la forza di ottenere il doppio vantaggio. Bonny ha caratteristiche importanti per essere un perno in attacco. Vincere è impegnativo, si può perdere in ogni campo e contro chiunque. La Feralpisalò è una squadra viva, avremmo potuto rischiare molto. Gli ingressi dalla panchina non sono stati semplici, tutti i ragazzi stanno dando il più possibile. Possiamo diventare ancora più forti. Zagaritis continua a dare più di quanto gli sia richiesto. Vogliamo meritarci questa posizione e pensare alla prossima. In un momento abbiamo subito la voglia e la ripresa della Feralpisalò. Sul 2-1 avremmo potuto chiuderla, ma non ci siamo riusciti. Quelli che vanno in nazionale avranno i loro impegni, lavoreremo con chi rimarrà qui con tranquillità e serenità senza fare cose straordinarie. Organizzeremo un’amichevole per valutare la condizione di alcuni. La sosta non è lunghissima, dobbiamo tenere la testa concentrata».